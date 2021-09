I talebani puntano ad accreditare il portavoce come 'rappresentante permanente' all'Onu (Di venerdì 24 settembre 2021) I talebani, da più di un mese sono di nuovo padroni dell'Afghanistan e "aspettano la risposta dell'Onu" sulla nomina di Suhail Shaheen, portavoce dell'Ufficio politico del movimento in Qatar, come ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) I, da più di un mese sono di nuovo padroni dell'Afghanistan e "aspettano la risposta dell'Onu" sulla nomina di Suhail Shaheen,dell'Ufficio politico del movimento in Qatar,...

“La fine dell’Afghanistan che conoscevo”: il tragico racconto dell’inviata Pamela Constable “Avevo raccontato dei rimpatriati esultanti dopo la caduta dei talebani. 20 anni dopo, il loro ritorno al potere riporta alla memoria ricordi dolorosi e panico”, racconta Pamela Constable che lavora c ...

