“I nostri fantasmi” dal 30 settembre al cinema con Riondino e Haber

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – “I” sarà dal 30al. La trama racconta la storia di un padre in difficoltà che farà di tutto per proteggere il figlio, persino nascondergli la realtà. Il film è un tributo alle seconde occasioni e alla ricerca della felicità. Per la regia di Alessandro Capitani, il cast vede attori di prim’ordine come Michele, Hadas Yaron, Alessandro, Paolo Pierobon e Orlando Forte. “I” è una produzione Rai, Europictures, Film Commission Torino Piemonte e Fenix Entertainment. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - "I nostri fantasmi" sarà dal 30 settembre al cinema. La trama racconta la storia di un padre in difficoltà che farà di tutto per proteggere il ...