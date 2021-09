“I non vaccinati compromettono l’economia. Guai ai responsabili delle violenze sui migranti haitiani”, l’ira di Biden (Di venerdì 24 settembre 2021) “Ora è una pandemia dei non vaccinati, stanno mettendo a rischio la ripresa economica, stanno intasando gli ospedali: il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti. Fate la cosa giusta, vaccinatevi, può salvare la vostra vita e quelli che vi stanno intorno”. Se in Italia un qualsiasi leader politico, di una qualsiasi forza politica, avesse pronunciato una frase altrettanto forte, oltre che subire l’invettiva mediatica, si sarebbe guadagnato a vita l’ira forcaiola dei social. Biden esorta a vaccinarsi, in particolare gli ‘ostici’ over 65: “Ho 78 anni, ed anch’io farò presto il richiamo” Eppure, quando il presidente americano Joe Biden ha puntato il dito, non si è certo rivolto ad una minoranza sparuta ma, circa ad un quarto della popolazione Usa, parliamo di circa 80 milioni di persone! Ma lui va dritto, sa cosa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) “Ora è una pandemia dei non, stanno mettendo a rischio la ripresa economica, stanno intasando gli ospedali: il loro rifiuto di vaccinarsi sta costando a tutti. Fate la cosa giusta, vaccinatevi, può salvare la vostra vita e quelli che vi stanno intorno”. Se in Italia un qualsiasi leader politico, di una qualsiasi forza politica, avesse pronunciato una frase altrettanto forte, oltre che subire l’invettiva mediatica, si sarebbe guadagnato a vitaforcaiola dei social.esorta a vaccinarsi, in particolare gli ‘ostici’ over 65: “Ho 78 anni, ed anch’io farò presto il richiamo” Eppure, quando il presidente americano Joeha puntato il dito, non si è certo rivolto ad una minoranza sparuta ma, circa ad un quarto della popolazione Usa, parliamo di circa 80 milioni di persone! Ma lui va dritto, sa cosa ...

