I lavoratori di Alitalia bloccano la Roma-Fiumicino. Momenti di tensione con le forze dell’ordine. I sindacati: “Senza risposte adeguate mobilitazione ad oltranza” (Di venerdì 24 settembre 2021) Diverse centinaia di lavoratori di Alitalia in corteo stanno bloccando da diverse ore le strade adiacenti all’autostrada Roma-Fiumicino, ostacolando la circolazione in direzione dello scalo capitolino. Questa mattina si sono vissuti Momenti di tensione quando alcuni manifestanti hanno sfondato il cordone della polizia per tentare di impedire l’accesso all’aeroporto. “Da mesi – scrivono in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – chiediamo l’intervento del Governo per garantire la tenuta industriale del settore. Siccome per noi non ci sono figli e figliastri, ricordiamo tutti i temi per noi indifferibili e che non ci stanchiamo di portare all’attenzione dei quattro Ministeri: il blocco dei licenziamenti sino ad avvenuta ripresa del comparto; la rivisitazione del piano nazionale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) Diverse centinaia didiin corteo stanno bloccando da diverse ore le strade adiacenti all’autostrada, ostacolando la circolazione in direzione dello scalo capitolino. Questa mattina si sono vissutidiquando alcuni manifestanti hanno sfondato il cordone della polizia per tentare di impedire l’accesso all’aeroporto. “Da mesi – scrivono in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – chiediamo l’intervento del Governo per garantire la tenuta industriale del settore. Siccome per noi non ci sono figli e figliastri, ricordiamo tutti i temi per noi indifferibili e che non ci stanchiamo di portare all’attenzione dei quattro Ministeri: il blocco dei licenziamenti sino ad avvenuta ripresa del comparto; la rivisitazione del piano nazionale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - FrancescoLollo1 : #Alitalia Solo Fratelli d'Italia al fianco dei lavoratori. Dal governo, invece, un atteggiamento vigliacco. - Agenzia_Ansa : Non ci sono state cariche ai lavoratori Alitalia che hanno bloccato la circolazione sull'autostrada Roma-Fiumicino.… - LaPresse_news : Momenti di tensione e tafferugli con la polizia e le forze dell’ordine al corteo dei lavoratori Alitalia in scioper… - JackRossano : RT @GabryCaptain: Diffondiamo tutti il messaggio: è questa la vera unica soluzione per il vero cambiamento. #621itacilasciaaterra Anche i l… -