I fedeli si lamentano per le campane | parroco di Udine le silenzia e poi ci ripensa

Advertising

nmirotti : @guidomarchello E aggiungo che, sebbene l'attuale Papa stia cercando di fare qualcosa, le alte gerarchie ecclesiast… -

Ultime Notizie dalla rete : fedeli lamentano

Electomagazine

Le campane messe in silenzio da un parroco a Udine. Gli hanno telefonato, minacciandolo di rivolgersi alle forze dell'ordine . E lui, anche per protesta, ha deciso di silenziare le campane della ...Sui A social, infatti, sono moltissimi gli internauti chel'assenza di quegli spazi più ... Tra i più"soldati" di Mediaset, Barbara ha risposto "obbedisco" alla sua azienda e con il ...«Tanta povertà, miseria... Penso a noi che qui in Vaticano ci lamentiamo quando il pasto non è ben cotto, quando c’è gente che non ha da mangiare». Lo ha detto papa Francesco durante l’ultima udienza ...Perciò, l’avvento della Facebook Science m’infastidisce ancor più della Big Brother University: “pessimismo e fastidio” è il tormentone che biascico spesso, lo stesso che veniva ruminato da uno dei pi ...