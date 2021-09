I consigli del Fantacalcio, la 6ª giornata: ancora Osimhen, out Caputo-Quaglierella (Di venerdì 24 settembre 2021) Torna il campionato di Serie A e, di conseguenza, anche i consigli del Fantacalcio. Il turno infrasettimanale è stato avvincente, la 6ª giornata è in grado di fornire indicazioni. Si parte con Spezia-Milan, la squadra di Stefano Pioli è alla ricerca di conferme. Il big match mette di fronte Inter e Atalanta, due squadre candidate ad una stagione da grande protagonista. Scontro salvezza tra Genoa e Verona, la Juventus cerca conferme davanti al pubblico amico contro la Sampdoria. Trasferta del Bologna contro l’Empoli, il Sassuolo affronta in casa la Salernitana. Interessante Udinese-Fiorentina, derby Lazio-Roma. Chiudono Napoli-Cagliari e Venezia-Torino. I consigli del Fantacalcio, la 6ª giornata PORTIERI CHI SCHIERARE: MAIGNAN: è diventato una certezza in porta, contro il Venezia può ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 settembre 2021) Torna il campionato di Serie A e, di conseguenza, anche idel. Il turno infrasettimanale è stato avvincente, la 6ªè in grado di fornire indicazioni. Si parte con Spezia-Milan, la squadra di Stefano Pioli è alla ricerca di conferme. Il big match mette di fronte Inter e Atalanta, due squadre candidate ad una stagione da grande protagonista. Scontro salvezza tra Genoa e Verona, la Juventus cerca conferme davanti al pubblico amico contro la Sampdoria. Trasferta del Bologna contro l’Empoli, il Sassuolo affronta in casa la Salernitana. Interessante Udinese-Fiorentina, derby Lazio-Roma. Chiudono Napoli-Cagliari e Venezia-Torino. Idel, la 6ªPORTIERI CHI SCHIERARE: MAIGNAN: è diventato una certezza in porta, contro il Venezia può ...

Advertising

CalcioWeb : I consigli del #Fantacalcio: la #SerieA in campo per la sesta giornata - newsbiella : Abiti da cerimonia: i consigli per la scelta del modello giusto - offlazo : RT @_mn3mo: Dall’alto del suo palmares dispensa consigli su come migliorare il calcio Magari iniziamo a non dare 20 rigori a stagione? Che… - _mn3mo : Dall’alto del suo palmares dispensa consigli su come migliorare il calcio Magari iniziamo a non dare 20 rigori a s… - globalistIT : L'ex sindaco sul 'Messaggero': 'Una nuova Roma, glocal e attenta nel servizio alla popolazione' -