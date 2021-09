I concerti dei Foja sono sold out, nuova data a dicembre: info e biglietti in prevendita (Di venerdì 24 settembre 2021) sono sold out i concerti dei Foja programmati il 25 e il 26 settembre, rispettivamente all’Asprinum Fest di Cesa (Caserta) e al Pompei Street Festival. Un segno di forte ripresa, come sottolinea orgoglioso il frontman Dario Sansone: “Siamo contentissimi di tornare sul palco per due live consecutivi, riabbracceremo finalmente il nostro pubblico, che ha risposto calorosamente e celermente alla nostra chiamata“. La voglia di continuare nell’abbraccio al pubblico è tanta, per questo i Foja torneranno dal vivo il 23 dicembre con una nuova data presso la Casa della Musica “Federico I” di Napoli. I biglietti sono ancora disponibili su www.go2.it al prezzo di 14 euro nella soluzione del posto unico. Per questa novità ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021)out ideiprogrammati il 25 e il 26 settembre, rispettivamente all’Asprinum Fest di Cesa (Caserta) e al Pompei Street Festival. Un segno di forte ripresa, come sottolinea orgoglioso il frontman Dario Sansone: “Siamo contentissimi di tornare sul palco per due live consecutivi, riabbracceremo finalmente il nostro pubblico, che ha risposto calorosamente e celermente alla nostra chiamata“. La voglia di continuare nell’abbraccio al pubblico è tanta, per questo itorneranno dal vivo il 23con unapresso la Casa della Musica “Federico I” di Napoli. Iancora disponibili su www.go2.it al prezzo di 14 euro nella soluzione del posto unico. Per questa novità ...

