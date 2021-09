Hoffenheim vs Wolfsburg | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il, secondo in classifica, si reca sabato 25 settembre alla PreZero Arena dell’in Bundesliga, cercando di continuare il suo forte inizio della nuova stagione. Nel frattempo, i padroni di casa si trovano a metà classifica dopo non aver vinto dal primo weekend di campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il 4-0 dell’Augsburg nella partita di apertura sembra essere un lontano ricordo per l’e per il manager Sebastian Hoeness. Oltre a una trasferta contro il Borussia Dortmund, in lotta per il titolo, Die Kraichgauer ha avuto altri tre incontri da allora che saranno considerati ‘vincenti’, ma da ...