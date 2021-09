Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Val Pusteria passa a Villach, Bolzano travolto in casa da Lubiana (Di venerdì 24 settembre 2021) Venerdì sera di rilievo per la ICE Hockey League 2021-2022. Tutte le squadre erano impegnate sul ghiaccio e, di conseguenza, anche le due nostre rappresentanti. Val Pusteria conferma il suo buon avvio passando anche in casa di Villach, mentre Bolzano inciampa al Palaonda contro l’Olimpia Lubiana. Con questi risultati i gialloneri si portano al settimo posto della classifica con 6 punti, raggiungendo proprio i Foxes. EC VSV Villach – Val Pusteria 2-3: alla Stadhalle di Villach sono i padroni di casa a farsi preferire in avvio di incontro, ma sono i Lupi a capitalizzare. Delle 21 conclusioni tentate, infatti, i padroni di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Venerdì sera di rilievo per la ICE. Tutte le squadre erano impegnate sule, di conseguenza, anche le due nostre rappresentanti. Valconferma il suo buon avviondo anche indi, mentreinciampa al Palaonda contro l’Olimpia. Con questi risultati i gialloneri si portano al settimo posto della classifica con 6 punti, raggiungendo proprio i Foxes. EC VSV– Val2-3: alla Stadhalle disono i padroni dia farsi preferire in avvio di incontro, ma sono i Lupi a capitalizzare. Delle 21 conclusioni tentate, infatti, i padroni di ...

