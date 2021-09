Handicap grave personale legge 104/1992: 3 giorni di permesso o riduzione oraria giornaliera (Di venerdì 24 settembre 2021) Il dipendente della scuola portatore di Handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992), potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992: dei tre giorni di permesso retribuito oppure fino a due ore di permesso orario giornaliero retribuite. ATTENZIONE: Tali permessi non sono da confondersi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) Il dipendente della scuola portatore diin situazione di gravità (art. 3 comma 3 dellan. 104 del), potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 dellan. 104 del: dei trediretribuito oppure fino a due ore diorario giornaliero retribuite. ATTENZIONE: Tali permessi non sono da confondersi L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Handicap grave È rientrato in Italia Francesco Pelle, ordinò la strage di Natale Di nuovo latitante nonostante il grave handicap. Questa volta la fuga è durata meno di due anni e si è conclusa all'estero, in Portogallo, dove, secondo i Carabinieri, Pelle avrebbe goduto di una ...

Disabile grave, l'Asp gli nega l'assegno ma il tribunale ribalta la decisione ... dunque, tramite i propri genitori, nel 2018 inoltrava all'ASP di Agrigento un'istanza per accedere al contributo per i disabili gravissimi per i soggetti in situazione di Handicap grave, come ...

Agevolazioni previdenziali: quali sono in vigore per chi assiste familiare con handicap? Orizzonte Scuola La legge 104 dà nuove agevolazioni, ecco quali La Legge n.104 è una fonte di sostegno per le famiglie che vivono la disabilità. Il Governo Draghi studia modifiche vantaggiose per fronteggiare la pandemia.

Legge 104: Draghi riforma tutto. Novità su pensioni e lavoro Completata la fase di verifica delle sue condizioni, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) invia i certificati di invalidità, se presente e richiesta, e di handicap più o meno grave. Su ...

