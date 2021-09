Hakimi | “Potevo andare al Chelsea | ma ecco perché ho scelto il PSG”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Achraf, giocatore del PSG, è intervenuto ai microfoni di Magazine L’Equipe per una lunga intervista in cui ha parlato del trasferimento dall’Inter a Parigi. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “Avevo due offerte, una dale una dal Paris Saint-Germain, ma ho sentito che dovevo venire a Parigi, che sarei stato felice. Il PSG è un grande club, ho apprezzato molto il sostegno e il supporto che mi hanno dato fin da subito i tifosi. Sono stato fortunatoinsieme a me sono arrivati tanti altri campioni. Sono già sicuro di non essermi sbagliato. Mi sento bene al PSG, abbiamo un dream team e sono felice di farne parte”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

