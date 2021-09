Guida al voto in Germania. Si chiude l'era Merkel, il rompicapo delle alleanze (Di venerdì 24 settembre 2021) Si chiude dopo 16 anni l’era Merkel in Germania. Domenica 26 settembre i tedeschi sono chiamati a eleggere il nuovo Bundestag, la Camera bassa del Parlamento federale, che dovrà poi trovare una maggioranza e votare la fiducia al nuovo cancelliere che guiderà il Paese per i prossimi 4 anni. Angela Merkel resterà in carica fin quando non prenderà forma il nuovo Governo. Chi vota. Sono chiamati alle urne gli over 18. Gli aventi diritto sono 60,4 milioni (su una popolazione di 83 milioni); 2,8 milioni votano per la prima volta. Quando si vota. I seggi aprono dalle 8 alle 18 di domenica 26 settembre. Il voto postale è disponibile già da alcune settimane, con le schede che devono arrivare entro l’orario di chiusura dei seggi. Il sistema elettorale. Si vota con il proporzionale “alla tedesca”. Per entrare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Sidopo 16 anni l’erain. Domenica 26 settembre i tedeschi sono chiamati a eleggere il nuovo Bundestag, la Camera bassa del Parlamento federale, che dovrà poi trovare una maggioranza e votare la fiducia al nuovo cancelliere che guiderà il Paese per i prossimi 4 anni. Angelaresterà in carica fin quando non prenderà forma il nuovo Governo. Chi vota. Sono chiamati alle urne gli over 18. Gli aventi diritto sono 60,4 milioni (su una popolazione di 83 milioni); 2,8 milioni votano per la prima volta. Quando si vota. I seggi aprono dalle 8 alle 18 di domenica 26 settembre. Ilpostale è disponibile già da alcune settimane, con le schede che devono arrivare entro l’orario di chiusura dei seggi. Il sistema elettorale. Si vota con il proporzionale “alla tedesca”. Per entrare ...

Ultime Notizie dalla rete : Guida voto Elezioni Germania: tutto quello che c'è da sapere Le elezioni federali in Germania si tengono domenica 26 settembre e segneranno la fine dell'era di Angela Merkel dopo 16 anni alla guida della locomotiva d'Europa. L'esito del voto è incerto e i possibili successori sono il socialdemocratico Olaf Scholz della SPD e Armin Laschet, il delfino della Merkel nella CDU. Elezioni ...

