Guenda Goria si confessa: “Passo molto tempo in ospedale”. Le sue condizioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Un momento non proprio facile quello che sta passando Guenda Goria che racconta un drammatico periodo della sua vita Guenda Goria torna a parlare del periodo non proprio florido che sta vivendo. La figlia dell’attuale gieffino Amedeo, si sta muovendo tra ospedali per vari interventi suoi e del fidanzato. Nelle ultime settimane, infatti, ha pubblicato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Un momento non proprio facile quello che sta passandoche racconta un drammatico periodo della sua vitatorna a parlare del periodo non proprio florido che sta vivendo. La figlia dell’attuale gieffino Amedeo, si sta muovendo tra ospedali per vari interventi suoi e del fidanzato. Nelle ultime settimane, infatti, ha pubblicato L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Guenda Goria il dolce messaggio. “Forza amore mio…”: cosa succede - #Guenda #Goria #dolce #messaggio. - zazoomblog : Guenda Goria il dolce messaggio. “Forza amore mio…”: cosa succede - #Guenda #Goria #dolce #messaggio.… - ducati78 : Intervista di guenda Goria a casachi #gfvip - zazoomblog : Guenda Goria il dolce messaggio. “Forza amore mio…”: cosa succede - #Guenda #Goria #dolce #messaggio. - Humana83 : Ma io chiedo chi li fa sti titoli? Ok Enouk... ma su Zorzi non credo proprio... non mi sembra almeno... non so tutt… -