Greuther Furth-Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 24 settembre 2021) Scontro testa-coda in questo venerdì di Bundesliga che apre la sesta giornata del massimo campionato di calcio tedesco. Una partita che, guardando la classifica attuale, sembra segnata prima dello scontro all’interno del rettangolo verde di gioco: i padroni di casa del Greuther Furth arrivano al match da ultimi in classifica e con un solo punto incassato. I biancoverdi hanno pareggiato una sola volta alzando bandiera bianca in quattro occasioni. Gli ospiti del Bayern Monaco, come di consueto, comandano le operazioni del torneo in coabitazione con il Wolfsburg: i bavaresi hanno messo insieme 13 punti frutto di quattro vittorie ed un pareggio. Percorso perfettamente inverso rispetto agli avversari odierni. Ecco le ultime da Greuther Furth-Bayern ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Scontro testa-coda in questo venerdì diche apre la sesta giornata del massimo campionato di calcio tedesco. Una partita che, guardando la classifica attuale, sembra segnata prima dello scontro all’interno del rettangolo verde di gioco: i padroni di casa delarrivano al match da ultimi in classifica e con un solo punto incassato. I biancoverdi hanno pareggiato una sola volta alzando bandiera bianca in quattro occasioni. Gli ospiti del, come di consueto, comandano le operazioni del torneo in coabitazione con il Wolfsburg: i bavaresi hanno messo insieme 13 punti frutto di quattro vittorie ed un pareggio. Percorso perfettamente inverso rispetto agli avversari odierni. Ecco le ultime da...

Advertising

OddscheckerIT : #Bundesliga | Il #Bayern va in casa del #Furth: analisi, pronostico e quote ?? - CalcioPillole : Aspettando #GreutherFürthBayernMonaco con la prima di #MarioMandzukic - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #GreutherFurth Vs #BayernMonaco è una partita della sesta giornata di Bundesliga che si giocherà stas… - periodicodaily : Greuther Furth vs Bayern Monaco: pronostico e possibili formazioni #bundesliga #24settembre - cassapronostici : Pronostico Greuther-Furth – Bayern Monaco: “testacoda” nell’anticipo del venerdì -