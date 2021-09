Green pass, Brunetta: “L’estensione dell’obbligo per tutti i lavoratori è la più grande manovra di politica economica del governo” (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – “L’estensione dell’obbligo del Green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati, è la più grande manovra di politica economica del governo Draghi perchè con questa manovra, con questo decreto potremo consolidare la crescita, consolidare il Pil, anche oltre il 6%. E quando c’è crescita il resto viene da solo, nella libertà e nella responsabilità”. Lo ha affermato il ministro Brunetta al 30° Forum Lavoro/Fiscale organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. “Non buttiamo via l’esperienza dello smart working che abbiamo fatto nei 18 mesi di stato d’emergenza – ha aggiunto – ma strutturiamo quell’esperienza attraverso ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA – “delper, pubblici e privati, è la piùdidelDraghi perchè con questa, con questo decreto potremo consolidare la crescita, consolidare il Pil, anche oltre il 6%. E quando c’è crescita il resto viene da solo, nella libertà e nella responsabilità”. Lo ha affermato il ministroal 30° Forum Lavoro/Fiscale organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. “Non buttiamo via l’esperienza dello smart working che abbiamo fatto nei 18 mesi di stato d’emergenza – ha aggiunto – ma strutturiamo quell’esperienza attraverso ...

