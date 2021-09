Gravina: “L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia” (Di venerdì 24 settembre 2021) Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha parlato così dell’imminente ampliamento della capienza degli stadi ai canali ufficiali della FIGC: “L’inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione. L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia – continua Gravina – la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazioni della cabina di regia, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Gabriele, presidenteFedercalcio, ha parlato così dell’imminente ampliamentodegliai canali ufficialiFIGC: “L’inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione.del– continua– la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazionicabina di regia, ...

Advertising

MondoBN : GRAVINA: “Ottima notizia l’apertura del governo sul - TuttoMercatoWeb : Gravina: 'Ottima notizia l'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… -