Gravina | “L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il presidenteFedercalcio Gabrieleha commentatodelnel voler aumentare ladeglima anche i recenti episodi razzisti. Queste le sue parole: “L’inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione.del. La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla. Attendiamo fiduciosi che si concludano le valutazionicabina di ...