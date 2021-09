Gravina: «L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia» (Di venerdì 24 settembre 2021) Gabriele Gravina è tornato sulla notizia dell’aumento della capienza negli stadi: le parole del presidente della FIGC Attraverso i canali ufficiali della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato dell’aumento della capienza negli stadi. «L’inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione. L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Gabrieleè tornato sulladell’aumento: le parole del presidenteFIGC Attraverso i canali ufficialiFIGC, Gabrieleha parlato dell’aumento. «L’inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione.della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un ...

Advertising

MondoBN : GRAVINA: “Ottima notizia l’apertura del governo sul - TuttoMercatoWeb : Gravina: 'Ottima notizia l'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'L'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi è un'ottima notizia, spero di non dover… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina L’apertura Gravina: "Ottima notizia l'apertura del Governo sull'aumento della capienza negli stadi" TUTTO mercato WEB