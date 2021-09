(Di venerdì 24 settembre 2021) L'evento organizzato da Interspac sull'azionariato popolare, 'Se non ora, quando?', era volto ad affrontare il tema per tutto il calcio italiano, non solo per i colori nerazzurri. Al punto che - al ...

Advertising

sportli26181512 : Gravina: 'È l’ora di valutare i tifosi azionisti'. Malagò: 'Crisi sotto gli occhi di tutti': Gravina: 'È l’ora di v… - Gazzetta_it : Gravina: 'È l’ora di valutare i tifosi azionisti'. Malagò: 'Crisi sotto gli occhi di tutti' #Interspac - sportli26181512 : #Governance #Notizie Gravina: «L’azionariato diffuso è una via da studiare»: Il presidente del Coni Giovanni Malagò… - MichelePerix : Giocare 5 partite alle 18:30 spalmate su 3 giorni feriali è la dimostrazione che chi decide nel calcio vuole solo m… - concamario : È incredibile, nel giro di un'ora mi hanno chiamato quattro amici di Gravina (Alex, Michele, Nicola e Salvatore) c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina ora

L'evento organizzato da Interspac sull'azionariato popolare, 'Se non, quando?', era volto ad affrontare il tema per tutto il calcio italiano, non solo per i colori ... e Gabriele, presidente ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornatedopodalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.05 - Designazione arbitrali della sesta giornata: a Guida il derby di Roma - Designati gli arbitri per le sfide del weekend. Il derby tra Lazio e Roma ...Anche le massime istituzioni sportive a “Se non ora quando?”, l’evento organizzato a Milano da Interspac sull’azionariato popolare ...GRAVINA AZIONARIATO POPOLARE – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, intervenendo all’evento “Se non ora quando?” organizzato da Interspac ha parlato di azionariato popolare. Un tema di cui si s ...