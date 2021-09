Gravina | “Attendiamo fiduciosi le valutazioni del Governo sull’aumento della capienza”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 settembre 2021) Gabriele, presidenteFigc, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficialiFederazione. L’inizio dei campionati con la presenza dei tifosi ci ha riconciliati con la vera essenza del calcio: la passione. L’apertura delnegli stadi è un’ottima notizia, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali sta lavorando senza sosta per arrivare ad un risultato per noi fondamentale e per questo dobbiamo ringraziarla.che si concludano lecabina di regia, in raccordo con il CTS, di sicuro i dati dimostrano che con il Green Pass gli stadi non sono occasione di contagi. Mi auguro di non dover più assistere a cori ...