Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro confessa: ''Soleil Sorge è…'' (Di venerdì 24 settembre 2021) Manila Nazzaro rivela cosa pensa di Soleil Sorge dopo la prima settimana di convivenza al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 settembre 2021)rivela cosa pensa didopo la prima settimana di convivenza alVip.

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - corriereveneto : #grandefratellovip6 prime coccole tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè - fedepietroo : RT @ThisCasino: Manila: 'ma glielo hai detto al grande fratello che l’unica persona che ami qui dentro sono io?' Ainette: 'Non potevo se no… -