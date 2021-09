Grande Fratello Vip | Katia Ricciarelli su tutte le furie | “Volete farmi passare per def***te | siete dei grandi maleducati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) È già qualche giorno che, tra i 22 concorrenti delVip 6, si arrabbia con gli altri coinquilini della Casa. Ora, stando a quanto riportato dal Mattino, è nata una nuova lite. “Mi sono sentita trascurata, per questo sono andata via”, ha raccontato lei a Jo Squillo, Carmen Russo e Tommaso Eletti in riferimento al fatto che i compagni non le avessero spiegato le regole del gioco Lupus in Fabula, cui tutti (o quasi) stavano partecipando. La Soprano poi ha spiegato: “Volevate la guerra? La guerra l’avete avuta adesso, bene. Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Chi ve l’ha detto che non volevo giocare con voi? Non è vero. Ormai non torno, no, mi è passata la voglia“. E ancora: “Se devo uscire, esco volentieri a questo punto. Tanto se ...