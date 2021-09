Grande Fratello Vip | Gianmaria Antinolfi pronto a lasciare la casa | «Me ne vado e denuncio Soleil»

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - giuliaArtist2 : RT @tatarska_omacka: Il problema del Grande Fratello siete voi che lo guardate - roma_e_roma : RT @romatoday: L'occhio del 'grande fratello' incastra i piromani di #garbatella e #SanGiovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

"Tutto è iniziato con un tentativo di furto riuscito " ha raccontato l'ex concorrente delVip in diretta tv su Rai Uno - e poi hanno detto che volevano divertirsi con me perchè era ...Un aereo volato sopra la casa delVip 6 ha destabilizzato Francesca Cipriani che è scoppiata in lacrime : il tutto è successo quando la showgirl ha letto il messaggio d'amore indirizzato a Raffaella Fico da parte del ...È di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié il primo bacio del Grande Fratello Vip 6, i due ragazzi si sono baciati durante la notte passata nello stesso letto. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 24/09 ...Francesca Cipriani ha messo in agitazione i suoi coinquilini del Grande Fratello Vip 6 dopo l'arrivo di un aereo con un messaggio d'amore per Raffaella Fico. Un aereo volato sopra la casa del Grande F ...