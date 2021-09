Grande Fratello Vip 6, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié scatta il primo bacio (Di venerdì 24 settembre 2021) È di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié il primo bacio del Grande Fratello Vip 6, i due ragazzi si sono baciati durante la notte passata nello stesso letto. Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Selassié alla fine si sono dati quel bacio a favore di telecamera e hanno dormito nello stesso letto: i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 nei giorni scorsi avevano iniziato a filtrare, e ieri Lulù aveva raccontato agli altri coinquilini che tra lei e Manuel c'era stato anche un bacio a stampo, sfuggito alle telecamere. Le coppie all'interno del reality hanno sempre trainato il programma, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) È diildelVip 6, i due ragazzi si sono baciati durante la notte passata nello stesso letto.e la principessaalla fine si sono dati quela favore di telecamera e hanno dormito nello stesso letto: i due concorrenti delVip 6 nei giorni scorsi avevano iniziato a filtrare, e ieriaveva raccontato agli altri coinquilini che tra lei ec'era stato anche una stampo, sfuggito alle telecamere. Le coppie all'interno del reality hanno sempre trainato il programma, ...

