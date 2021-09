Grande Fratello Vip 6, scatta il bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié (Di venerdì 24 settembre 2021) Potrebbe nascere qualcosa al Grande Fratello Vip 6 tra Manuel Bortuzzo e una delle principesse Selassié, Lulù? Se la scorsa settimana i due si scambiavano solo grandi abbracci e qualche coccola, pare che in queste ore sia finalmente scattato il bacio! In questi giorni, infatti, i due erano soliti concedersi tenerezze sotto le coperte per sfuggire all’occhio delle telecamere, ma questa notte, inaspettatamente, i due inquilini avrebbero fatto un passo avanti. Già nelle precedenti dirette Alfonso Signorini aveva incalzato i due con ammiccamenti e qualche battuta, contento del fatto che stessero vivendo l’esperienza così vicini: ecco perché questa sera, con ogni probabilità, si tornerà a parlare di loro. Lulù quando ha parlato dei ... Leggi su trashblog (Di venerdì 24 settembre 2021) Potrebbe nascere qualcosa alVip 6 trae una delle principesse? Se la scorsa settimana i due si scambiavano solo grandi abbracci e qualche coccola, pare che in queste ore sia finalmenteto il! In questi giorni, infatti, i due erano soliti concedersi tenerezze sotto le coperte per sfuggire all’occhio delle telecamere, ma questa notte, inaspettatamente, i due inquilini avrebbero fatto un passo avanti. Già nelle precedenti dirette Alfonso Signorini aveva incalzato i due con ammiccamenti e qualche battuta, contento del fatto che stessero vivendo l’esperienza così vicini: ecco perché questa sera, con ogni probabilità, si tornerà a parlare di loro.quando ha parlato dei ...

