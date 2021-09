Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani in lacrime “ho bisogno di uno psicologo” (Di venerdì 24 settembre 2021) Francesca Cipriani ha messo in agitazione i suoi coinquilini del Grande Fratello Vip 6 dopo l'arrivo di un aereo con un messaggio d'amore per Raffaella Fico. Un aereo volato sopra la casa del Grande Fratello Vip 6 ha destabilizzato Francesca Cipriani che è scoppiata in lacrime: il tutto è successo quando la showgirl ha letto il messaggio d'amore indirizzato a Raffaella Fico da parte del compagno. Francesca ha detto di aver bisogno dell'aiuto dello psicologo. La tensione all'interno della casa inizia leggermente a salire, dopo la lite tra Katia Ricciarelli e il resto degli inquilini, reo di non aver spiegato al soprano un gioco, oggi ci sono state le lacrime di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021)ha messo in agitazione i suoi coinquilini delVip 6 dopo l'arrivo di un aereo con un messaggio d'amore per Raffaella Fico. Un aereo volato sopra la casa delVip 6 ha destabilizzatoche è scoppiata in: il tutto è successo quando la showgirl ha letto il messaggio d'amore indirizzato a Raffaella Fico da parte del compagno.ha detto di averdell'aiuto dello. La tensione all'interno della casa inizia leggermente a salire, dopo la lite tra Katia Ricciarelli e il resto degli inquilini, reo di non aver spiegato al soprano un gioco, oggi ci sono state ledi ...

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - Parpiglia : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP. Al televoto Davide e Tommaso: chi dovrà abbandonare la Casa?… - AvantiLaura : RT @tatarska_omacka: Il problema del Grande Fratello siete voi che lo guardate -