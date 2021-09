Grande Fratello Vip 2021: doccia ‘birichina’ per Nicola Pisu – Video (Di venerdì 24 settembre 2021) Nicola Pisu (Us Endemol Shine) doccia con “sorpresa” per i telespettatori per Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 2021. Il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre si lavava per “farsi bello” per la puntata del reality in onda stasera, è infatti incappato in un piccolo e incidente a luci rosse. In quel determinato momento, i telespettatori hanno infatti potuto vedere il pene del giovane che aveva leggermente abbassato il costume per lavare tutto ma proprio tutto… Una visione, frutto di una doccia un po’ troppo birichina, che ha fatto divertire (e perché no, incuriosire) chi in quel momento stava spiando le gesta dei concorrenti del reality, che stasera si prepara a tornare in onda con il quarto appuntamento ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)(Us Endemol Shine)con “sorpresa” per i telespettatori peralVip. Il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre si lavava per “farsi bello” per la puntata del reality in onda stasera, è infatti incappato in un piccolo e incidente a luci rosse. In quel determinato momento, i telespettatori hanno infatti potuto vedere il pene del giovane che aveva leggermente abbassato il costume per lavare tutto ma proprio tutto… Una visione, frutto di unaun po’ troppo birichina, che ha fatto divertire (e perché no, incuriosire) chi in quel momento stava spiando le gesta dei concorrenti del reality, che stasera si prepara a tornare in onda con il quarto appuntamento ...

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - costanz60366799 : Comunque io non potrei mai andare al grande fratello, litigherei ogni 2 minuti #gfvip - blogtivvu : Perché Lulù del Grande Fratello Vip ha un cerotto sul braccio? Ecco il motivo -