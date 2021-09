GP Russia | Bottas vola nelle PL2 | Verstappen cambia motore

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il GP diè feudo Mercedes anchePL2. Valttericonferma il suo rapporto speciale con il Sochi Autodrom, e con 1’33?593 firma il miglior tempo dell’intera giornata. Segue Lewis Hamilton a 44 millesimi. Maxè il sesto della compagnia, ma per lui arriva l’attesa notizia del cambio della Power Unit: l’olandese, a prescindere da come andrà la qualifica, partirà dal fondo della griglia, assieme a Charles Leclerc. Il monegasco di casa Ferrari è solo decimo, ma è accreditato di un ottimo passo. Più avanti Carlos Sainz, settimo e anche lui veloce sul ritmo gara. Lando Norris è in quarta posizione, ma la McLaren non appare all’altezza della Ferrari su questa pista. Il resto della top ten si compone di: Pierre Gasly (terzo), Esteban Ocon (quinto), Fernando Alonso (ottavo) e Sebastian Vettel ...

Antonio Giovinazzi ha espresso frustrazione in vista dell'importante weekend del Gran Premio di Russia per il suo futuro in F1 ...