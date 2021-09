Governare il futuro. Tante, troppe applicazioni pericolose negli store (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 813mila le applicazioni complessivamente rimosse nel primo semestre del 2021 dagli store di Apple e di Google perché, per una ragione o per l’altra, insicure. Una vera ecatombe di app che, però, sono state utilizzate da milioni di utenti e restano installate su milioni di dispositivi. È impietosa, preoccupante, allarmante la fotografia del mercato delle applicazioni per smartphone e tablet che rimbalza dal rapporto pubblicato la scorsa settimana da Pixalate. Nello scaricare un’app dai due grandi supermercati online gestiti da Apple e Google c’è davvero poco da star tranquilli perché spesso, molto spesso si spalancano le porte dei nostri dispositivi a spioni di ogni sorta. E non parliamo di applicazioni ai margini del mercato, dimenticate, ignote o non considerate dagli utenti. Le app cancellate dal Play ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono 813mila lecomplessivamente rimosse nel primo semestre del 2021 daglidi Apple e di Google perché, per una ragione o per l’altra, insicure. Una vera ecatombe di app che, però, sono state utilizzate da milioni di utenti e restano installate su milioni di dispositivi. È impietosa, preoccupante, allarmante la fotografia del mercato delleper smartphone e tablet che rimbalza dal rapporto pubblicato la scorsa settimana da Pixalate. Nello scaricare un’app dai due grandi supermercati online gestiti da Apple e Google c’è davvero poco da star tranquilli perché spesso, molto spesso si spalancano le porte dei nostri dispositivi a spioni di ogni sorta. E non parliamo diai margini del mercato, dimenticate, ignote o non considerate dagli utenti. Le app cancellate dal Play ...

