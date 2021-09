“Gomorra” | svelato il trailer ufficiale dell’ultima stagione

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) I protagonisti sono vicini alla resa dei conti Si fa sempre più vicina la resa dei conti per i protagonisti della serie cult, in onda su Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Il debuttoattesaè previsto per il 19 novembre, comenel.. Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, la serie non solo è apprezzata e conosciuta in Italia ma si è imposta anche nel mercato estero. Leggi anche: “”: quando verrà presentata l’ultimadella serie L’ultima, composta da dieci episodi, è stata girata tra Napoli, Riga e Roma. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di ...