«Gomorra – Stagione finale» | ecco il trailer | la vendetta è vicina

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) «Voglio scatenare l’inferno» dice, a un certo punto, l’Immortale e, a giudicare dalle immagini del primo trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di Gomorra, al via il 19 novembre su Sky e in streaming su NOW, non abbiamo motivo per non credergli. Sono due anni e mezzo che aspettiamo di capire cosa succederà quando Genny Savastano scoprirà che Ciro, il fratello che pensava di avere, non è morto sulla barca come pensava, ma è ancora vivo e vegeto, pronto a mettere in piedi una vendetta che, in fondo, sa già che non gli lascerà scampo. Il clima a Secondigliano è tesissimo: i Levante e Patrizia hanno lasciato dietro a sé paura e distruzione, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a nascondersi per paura di essere scoperto dalla polizia, ormai sulle sue tracce. Gomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagioneGomorra - La serie: la quinta stagione