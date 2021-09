Gomorra 5 | l’atto finale della serie su Sky dal 19 novembre | IL NUOVO TRAILER

Leggi su 2anews

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ha finalmente una data l’atteso debutto di5, che, come annunciato dalufficiale appena rilasciato, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19. “Ciro di Marzio è Vivo. Ma lui è solo noi siamo un esercito”. Si fa sempre più vicina la resa dei conti fra i protagonisti