Gomorra 5 | il trailer ufficiale dell’ultima stagione in onda dal 19 novembre su Sky

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si avvicina l’uscitadi, che arriverà a partire dal 19su Sky e in streaming su Now. Le immagini delmostrano di nuovo sul set Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza in un bunker, alla fine della quarta, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terzae – come svelato dal film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.