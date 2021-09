God of War Ragnarok, il trailer analizzato da uno storico di mitologia norrena (Di venerdì 24 settembre 2021) Poche settimane fa è stato mostrato God of War Ragnarok, grazie al primo trailer gameplay che ha catapultato i giocatori a fianco di Kratos e Atreus pronti per una nuova avventura nelle terre norrene. Ora, Jackson Crawford, un esperto di mitologia norrena e consulente multimediale per progetti come Assassin's Creed Valhalla, che ha già analizzato in passato alcuni aspetti di God of War Ragnarok, tra cui la fisicità di Thor, in un nuovo video si concentra su tutto il trailer mostrato durante il PlayStation Showcase, cercando di capire se è fedele o meno alla mitologia norrena. Come spiega Crawford nel video, alcuni elementi sono direttamente presi dall'Edda e pertanto si possono etichettare come fedeli alla mitologia. ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Poche settimane fa è stato mostrato God of War, grazie al primogameplay che ha catapultato i giocatori a fianco di Kratos e Atreus pronti per una nuova avventura nelle terre norrene. Ora, Jackson Crawford, un esperto die consulente multimediale per progetti come Assassin's Creed Valhalla, che ha giàin passato alcuni aspetti di God of War, tra cui la fisicità di Thor, in un nuovo video si concentra su tutto ilmostrato durante il PlayStation Showcase, cercando di capire se è fedele o meno alla. Come spiega Crawford nel video, alcuni elementi sono direttamente presi dall'Edda e pertanto si possono etichettare come fedeli alla. ...

