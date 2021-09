Gli italiani che cercano lavoro puntano su nuovi settori

Leggi su wired

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il 24% deglicerca un nuovoe tra loro quasi tre su quattro (72%) desiderano provare esperienza professionali inmai toccati prima. È quanto emerge da una indagine di mercato commissionata da Amazon a Morning Consultant, in occasione del Career Day che la multinazionale fondata da Jeff Bezos ha tenuto nei giorni scorsi anche in Italia dove sono state raccolte 25mila candidature per le 500 posizioni nelle divisioni corporate, tech e operation aperte da Amazon in Italia. Un italiano su tre teme per le proprie competenze Dalla survey condotta online da Morning Consultant emerge che il 32% della popolazione attiva teme che le proprie competenze possano diventare obsolete entro 5 anni. Ed è per questo che il 49% di chi è già nel mondo delè interessato ad apprendere nuove competenze, per poter ...