Giustizia, se basta un solo avvocato a far crollare la procura di Milano: il sistema è malato (Di venerdì 24 settembre 2021) Quello che un tempo, secondo la narrazione dei giornali compiacenti, era l'ufficio giudiziario più prestigioso d'Italia, l'epicentro della lotta alla corruzione e al malaffare della politica, condotto da magistrati indomiti che, con aria sofferente, resistevano in trincea con barbe lunghe contro il nemico garantista, ha ormai perso la sua aura di superiorità e di autorità morale del paese. È bastato un avvocato qualsiasi, che nel tempo si era procurato amicizie altolocate ponendosi al vertice di una lobby affaristica, a distruggere dalle fondamenta il puro edificio della procura milanese, dipinto dalle cronache come il tempio della Giustizia. Evidentemente era un edificio di cartapesta, come quelli che si usano nelle rappresentazioni sceniche degli spettacoli teatrali. Crollata l'artificiale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Quello che un tempo, secondo la narrazione dei giornali compiacenti, era l'ufficio giudiziario più prestigioso d'Italia, l'epicentro della lotta alla corruzione e al malaffare della politica, condotto da magistrati indomiti che, con aria sofferente, resistevano in trincea con barbe lunghe contro il nemico garantista, ha ormai perso la sua aura di superiorità e di autorità morale del paese. Èto unqualsiasi, che nel tempo si erato amicizie altolocate ponendosi al vertice di una lobby affaristica, a distruggere dalle fondamenta il puro edificio dellamilanese, dipinto dalle cronache come il tempio della. Evidentemente era un edificio di cartapesta, come quelli che si usano nelle rappresentazioni sceniche degli spettacoli teatrali. Crollata l'artificiale ...

