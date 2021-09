Giulia De Lellis ancora in ospedale: “Ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù. La vita è preziosa e imprevedibile” (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono giorni che Giulia De Lellis fa preoccupare i fan. Il motivo? Le sue condizioni di salute. Non si sa bene cosa abbia, l’influencer da 5 milioni di follower un po’ ne parla e un po’ invece sceglie la via della riservatezza. Tuttavia, in alcune recenti Instagram stories, la giovane ha pubblicato uno scatto in sala d’attesa e la scritta: “Mentre aspetto… penso… Eh che oggi ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttata giù. Io sto bene, il peggio è passato e sto scartando piano piano altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve! Tranquilli…”. Cosa le starà accadendo? Non si sa molto di più. Poco dopo infatti Giulia ha pubblicato altre stories, che però sono ancora più enigmatiche: “Teniamo a mente che la vita è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Sono giorni cheDefa preoccupare i fan. Il motivo? Le sue condizioni di salute. Non si sa bene cosa abbia, l’influencer da 5 milioni di follower un po’ ne parla e un po’ invece sceglie la via della riservatezza. Tuttavia, in alcune recenti Instagram stories, la giovane ha pubblicato uno scatto in sala d’attesa e la scritta: “Mentre aspetto… penso… Eh che oggi hounache mi hagiù. Io sto bene, il peggio è passato e sto scartando piano piano altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve! Tranquilli…”. Cosa le starà accadendo? Non si sa molto di più. Poco dopo infattiha pubblicato altre stories, che però sonopiù enigmatiche: “Teniamo a mente che laè ...

Advertising

ilCallista : RT @Matador1337: Il fatto che gli Autogol e Giulia De Lellis siano a pari merito TERZI (sì dietro a moglie e marito Ferragnez) per interazi… - RetwInter : RT @Matador1337: Il fatto che gli Autogol e Giulia De Lellis siano a pari merito TERZI (sì dietro a moglie e marito Ferragnez) per interazi… - bbbnzl30 : @dalbertocarlos_ Giulia De lellis e gli autogol terzi... - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Giulia De Lellis ancora in ansia: “Sto bene, il peggio è passato ma…” #giuliadelellis - Divino_2 : RT @Matador1337: Il fatto che gli Autogol e Giulia De Lellis siano a pari merito TERZI (sì dietro a moglie e marito Ferragnez) per interazi… -