Giudice Sportivo | confermata la squalifica a Pellegrini | il comunicato

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ilha confermato laa Lorenzo, che salterà il derby della Capitale Ilha confermato ladi una giornata a Lorenzo, il quale salterà il derby della Capitale di domenica alle ore 18.00 «Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario», si legge nella nota ufficiale. L’altro giocatoreto per la 6ª giornata è Nico Gonzalez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ROMA - Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della 5ª giornata del campionato di calcio di Serie A disputate ieri, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata il centrocampista della Roma, espulso nel finale del match di Serie A contro l'Udinese, vinto dai giallorossi per 1-0 ieri sera, salterà la prossima giornata di Campionato.