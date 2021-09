Giudice Sportivo, confermata la giornata di squalifica per Pellegrini. Salterà il derby (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SOCIETA’ Gara Soc. TORINO-Soc. LAZIO Il Giudice Sportivo, in relazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifosieria ospite al calciatore del Torino AAINA Temitayo al 31? del primo tempo, dispone un supplemento di accertamento isttruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei respondabili dell’ordine pubblico. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI squalifica PER UNA giornata DI GARA Pellegrini Lorenzo (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Foto: Twitter Roma L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 24 settembre 2021) Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SOCIETA’ Gara Soc. TORINO-Soc. LAZIO Il, in relazione alla comunicazione della Procura Federale circa i cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifosieria ospite al calciatore del Torino AAINA Temitayo al 31? del primo tempo, dispone un supplemento di accertamento isttruttorio, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei respondabili dell’ordine pubblico. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSIPER UNADI GARALorenzo (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Foto: Twitter Roma L'articolo ...

