Giornate europee del Patrimonio 2021, perché alle scuole non se n'è data notizia? (Di venerdì 24 settembre 2021) La scuola è diventata un contenitore, uno spazio da riempire con una moltitudine di attività, progetti di ogni tipo e nella gran parte curricolari. Un guazzabuglio che, non di rado, invece di stimolare la curiosità degli alunni la sopisce. Stupisce quindi che la Scuola non venga coinvolta in manifestazioni che varrebbe la pena promuovere. Sorprende che il Miur non abbia sentito la necessità di dare il giusto risalto alle Giornate europee del Patrimonio 2021 che verranno celebrate il 25 e il 26 settembre. Come informa una nota nel Portale del ministero della Cultura, "due Giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema 'Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!'".

