“Giornata nazionale di raccolta Plastic free” a Telese Terme (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – In difesa dell’ambiente. Si terrà domenica prossima la “Giornata nazionale di raccolta Plastic free”. L’appuntamento è per le ore 9,30 in Piazza Minieri, sede di partenza della raccolta nelle varie aree interessate del perimetro cittadino. L’attesa iniziativa nasce dalla Plastic free, con l’adesione del Rotary Club Valle Telesina e del comune di Telese Terme. “È un momento importante per la nostra comunità – dichiara Ciro Palma, Presidente del Rotary Club Valle Telesina – e dal grande valore educativo. Il rispetto della terra e la sua protezione dall’inquinamento rappresentano le vie d’azione del Rotary International. Non a caso, il motto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – In difesa dell’ambiente. Si terrà domenica prossima la “di”. L’appuntamento è per le ore 9,30 in Piazza Minieri, sede di partenza dellanelle varie aree interessate del perimetro cittadino. L’attesa iniziativa nasce dalla, con l’adesione del Rotary Club Valle Telesina e del comune di. “È un momento importante per la nostra comunità – dichiara Ciro Palma, Presidente del Rotary Club Valle Telesina – e dal grande valore educativo. Il rispetto della terra e la sua protezione dall’inquinamento rappresentano le vie d’azione del Rotary International. Non a caso, il motto ...

