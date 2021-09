Giorgio Armani celebra il 40° anniversario di Emporio Armani (Di venerdì 24 settembre 2021) Milano. Giorgio Armani ha celebrato il quarantesimo anniversario di Emporio Armani attraverso una serie di attività concentrate nella giornata di giovedì 23 settembre. A partire dalla sfilata Emporio Armani uomo e donna primavera/estate 2022 che si è tenuta negli spazi dell’Armani/Teatro e che ha segnato il ritorno del brand allo show in presenza di pubblico dopo alcune stagioni di progetti video. Nello stesso giorno, è stata inaugurata presso Armani/Silos The Way We Are, la mostra-manifesto che racconta l’essenza di Emporio Armani: quattro decadi di storia del marchio sotto forma di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Milano.hato il quarantesimodiattraverso una serie di attività concentrate nella giornata di giovedì 23 settembre. A partire dalla sfilatauomo e donna primavera/estate 2022 che si è tenuta negli spazi dell’/Teatro e che ha segnato il ritorno del brand allo show in presenza di pubblico dopo alcune stagioni di progetti video. Nello stesso giorno, è stata inaugurata presso/Silos The Way We Are, la mostra-manifesto che racconta l’essenza di: quattro decadi di storia del marchio sotto forma di ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare» (Giorgio Armani). Buongiorno, amici! ?? #16settembre - VanityFairIt : L'iconico completo indossato dall'attore in «American Gigolo» è tornato sotto i riflettori in occasione dello show… - NiallHColombia2 : ??|| Niall ayer con Giorgio Armani - emporioarmani via Instagram post - mysweetcreatur : RT @niallspromoIT: Niall con Giorgio Armani via post instagram di Emporio Armani - andyxmirrors : io voglio morire ma con Giorgio Armani voglio morire -