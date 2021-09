Giappone, inflazione ancora lontana da target Bank of Japan (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Resta negativa l’inflazione in Giappone ad agosto. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione pari a -0,2% su anno dopo il +0,3% di luglio. Il dato su base mensile evidenzia un calo dello 0,4%. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un trend invariato, pari a zero, come da attese e contro il precedente ribasso pari a -0,2%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Resta negativa l’inad agosto. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione pari a -0,2% su anno dopo il +0,3% di luglio. Il dato su base mensile evidenzia un calo dello 0,4%. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un trend invariato, pari a zero, come da attese e contro il precedente ribasso pari a -0,2%.

