Gianmaria Antinolfi vuole lasciare il Grande Fratello Vip dopo la lite con Soleil Sorge | le reazioni dei fan

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nella Casa delVip potrebbe presto liberarsi un posto, ma non a causa delle nomination. In queste ore infatti,ha manifestato la sua intenzione di abbandonare il reality. La notizia della sua possibile uscita anticipata ha scatenato in breve tempo ledei fan del programma di Canale 5.Vip,pronto ail reality Prima ancora del suo ingresso alVip, Gianamariaha conquistato l’interesse degli esperti di gossip non tanto per la sua fama pregressa, quanto piuttosto per le sue love story. L’imprenditore partenopeo è noto per aver frequentato Belen ...