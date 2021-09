Giallo a Roma | il regista de La7 Massimo Manni morto in casa | si indaga per omicidio

Advertising

CB_Ignoranza : Che cos’è la frustrazione? Quando sei di Roma, un giocatore della Roma, il capitano della Roma e dovrai saltare il… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Massimo Manni, il regista tv trovato morto a Roma nel suo appartamento: è giallo - infoitinterno : Giallo a Roma: trovato morto il regista Massimo Manni - zazoomblog : Giallo a Roma: trovato morto il regista Massimo Manni - #Giallo #Roma: #trovato #morto - infoitinterno : Massimo Manni, il regista di La7 trovato morto a Roma nel suo appartamento: è giallo -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Roma

, 24 settembre 2021 " È mistero sulla morte del regista del La7 Massimo Manni , i l corpo 61enne ... Ildella morte di De Rienzo. Trovata eroina in casa dell'attore, regista tv trovato morto in casa. "Omicidio" Secondo Repubblica nel computer portatile aziendale c'erano sei mesi di lavoro che forse, causa mancato backup, potevano essere andati ...Famiglie disperse, famiglie ritrovate. È questo il filo rosso che corre lungo il film di Nanni Moretti "Tre Piani", in Concorso al 74° Festival di Cannes (l'unico italiano) e tratto dal romanzo dello ...Il 61enne è stato ritrovato senza vita, steso a terra in camera da letto. La porta era aperta, in casa disordine e tracce di sangue. Il pm ha disposto l'autopsia ...