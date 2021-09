Giacomo Sartori | trovato morto il ragazzo scomparso a Milano

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021), il 30enne originario della provincia di Belluno,da, la città in cui viveva e lavorava, in circostanze ancora da chiarire, è stato. Il corpo era a Casorate Primo (Pavia), vicino al luogo dove era stata rinvenuta anche la sua auto. Prima della scomparsaera stato vittima del furto del suo zaino in un bar, dove si trovava con gli amici. L’auto diera stata ritrovata due giorni fa nel territorio del Comune di Casorate Primo (Pavia). Familiari ed amici, che aveva creato anche un gruppo su Facebook dedicato alla sua scomparsa, non ricevavano sue notizie da sabato 18 settembre e il cellulare delrisultava spento. L’auto è stata trovata ...