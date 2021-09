Giachino Lomagistro, dal 24 settembre in rotazione radiofonica il nuovo singolo “FREE” (Di venerdì 24 settembre 2021) Da venerdì 24 settembre 2021 sarà disponibile in promozione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “FREE”, il nuovo singolo firmato World Expansion alias Partipilo-Giachino-Lomagistro pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni. Dai tratti psichedelici, ambient e ricco di groove, FREE è il nuovo singolo composto da Partipilo, Giachino e Lomagistro firmato World Expansion alias Partipilo-Giachino-Lomagistro pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni, nota e affermata cantante ospite nell’album nel brano Two O’ Clock and Everything is Ok. Questo è un ardimentoso trio costituito da Gaetano Partipilo (sax alto ed ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) Da venerdì 242021 sarà disponibile in promozionee su tutte le piattaforme digitali “”, ilfirmato World Expansion alias Partipilo-pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni. Dai tratti psichedelici, ambient e ricco di groove,è ilcomposto da Partipilo,firmato World Expansion alias Partipilo-pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni, nota e affermata cantante ospite nell’album nel brano Two O’ Clock and Everything is Ok. Questo è un ardimentoso trio costituito da Gaetano Partipilo (sax alto ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Giachino Lomagistro "Free", il nuovo singolo del trio World Expansion 'Free' è il nuovo singolo composto dal trio Gaetano Partipilo (sax alto ed elettronica), Fabio Giachino (piano, synth ed elettronica) e Francesco Lomagistro (batteria) riuniti in World Expansion, nome che oltre al gruppo sarà il titolo dell'album in uscita il 15 ottobre. Il pezzo è pubblicato ...

