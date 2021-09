GF Vip | quando ritorna Aldo Montano? Ecco cosa ha svelato Manuel dopo il confessionale

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’assenza didalla casa del GF Vip si fa sentire, soprattutto perBortuzzo che nelha avuto informazioni surientrerà l’amico. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: ‘come sparare sulla croce rossa’. Le strategie sulle nomination di Ricciarelli, lo ricordiamo, ha lasciato la casa più spiata d’Italia un po’ a sorpresa, lasciando stupiti i fan. Lo schermidore, come si legge in tweet dell’account ufficiale del programma, è uscito per poter partecipare all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i medagliati di Tokyo. “Il concorrente rientrerà nella Casaaver effettuato un periodo di quarantena” conclude il cinguettio. A conferma di questo anche le parole di ...

Advertising

L1C1L1C1 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Quando lo scrivevo mesi fa che ai politici, ai big e ai Vip davano una soluzione di acqua, mentre al popolino veniva s… - biif : RT @GIORGIOMALAVOL1: Quando lo scrivevo mesi fa che ai politici, ai big e ai Vip davano una soluzione di acqua, mentre al popolino veniva s… - drsmoda : RT @GIORGIOMALAVOL1: Quando lo scrivevo mesi fa che ai politici, ai big e ai Vip davano una soluzione di acqua, mentre al popolino veniva s… - Mimmo30273141 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Quando lo scrivevo mesi fa che ai politici, ai big e ai Vip davano una soluzione di acqua, mentre al popolino veniva s… - Vincenz83942981 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Quando lo scrivevo mesi fa che ai politici, ai big e ai Vip davano una soluzione di acqua, mentre al popolino veniva s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip quando

...Ma cosa hanno fatto di così grave i due gieffini per attirare su di loro l'ira dell'attento popolo del web? - - > GF, Antinolfi e Trevisan nei guai: violato il regolamento Tutto è accaduto...L'imprenditore napoletano ha ovviamente cambiato idea, visto che è ancora in casa del GF. Ma questo non significa che voglia rimanere nel programma. Ieri sera infatti Gianmaria Antinolfi ha ...L'assenza di Aldo Montano nella casa si fa sentire, soprattutto per Manuel Bortuzzo che in confessionale scopre quando rientrerà l'amico ...Davide Silvestri ha una fidanzata di nome Alessia, ma cosa sappiamo ancora di lei? Il gieffino ne ha parlato con Manila Nazzaro.