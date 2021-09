GF Vip, Manuel Bortuzzo sotto le coperte con Lulù Selassié: cosa è successo stanotte (Di venerdì 24 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip stiamo assistendo a quella che sembra a tutti gli effetti la nascita di una nuova coppia, formata da Lucrezia ‘Lulù’ Selassié e Manuel Bortuzzo. Il nuotatore e la pronipote dell’ultimo Imperatore d’Etiopia sono parsi sempre più vicini e, addirittura, hanno passato la notte insieme… ma cosa sarà mai successo sotto quelle lenzuola? Andiamo a scoprirlo insieme! LEGGI ANCHE:– ‘Là sotto funziona tutto’: Manuel Bortuzzo lo ammette in un momento di intimità Al GF Vip, Lulù e Manuel Bortuzzo hanno passato la notte insieme. sotto le coperte, tra i due sembra esserci finalmente stato un avvicinamento definitivo… è ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip stiamo assistendo a quella che sembra a tutti gli effetti la nascita di una nuova coppia, formata da Lucrezia ‘. Il nuotatore e la pronipote dell’ultimo Imperatore d’Etiopia sono parsi sempre più vicini e, addirittura, hanno passato la notte insieme… masarà maiquelle lenzuola? Andiamo a scoprirlo insieme! LEGGI ANCHE:– ‘Làfunziona tutto’:lo ammette in un momento di intimità Al GF Vip,hanno passato la notte insieme.le, tra i due sembra esserci finalmente stato un avvicinamento definitivo… è ...

Advertising

Unf_Tweet : - manuel_y_jesus_ : RT @MassimoMalvest1: Green pass fasulli per vip e politici. Come mai non volevano vaccinarsi? Perché la carne da macello è il proletariato.… - blogtivvu : Nuovo bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulù al GF Vip: scoppia la passione prima della diretta, tutti i dubbi del web… - EliuzPhoto : Buongiorno a tutti i fans del #GrandeFratelloVip cos’è successo nelle ultime ore della notte?? ?? #GFvip #gossip… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GF VIP - Crolla la quota di Manuel Bortuzzo, Soleil “inguaia” l’ex Antinolfi -