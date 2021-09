GF Vip | chi sarà il nuovo eliminato tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri?

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ecco chi potrebbe essere il primodal GF Vip 6 trasecondo i nostri sondaggi Questa sera, venerdì 24 settembre è in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Questa settimana in nomination sono finiti. Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa eil primodella sesta edizione del reality di Canale 5. Noi di Nonsolo.tv abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram chiedendo ai nostri followers “Chi vuoi eliminare?”. Ad avere la peggio è statocon l’86 % dei voti, contro il 14% di. Duunque, a rischiare di uscire è proprio il giovane reduce da ...

Advertising

katiadiluna16 : Ecco chi uscirà secondo i nostri sondaggi #gfvip #tommasoeletti #davidesilvestri primo #elimiato #grandefratello… - infoitcultura : Grandi Sorelle, chi sono?/ Opinioniste del popolo al Grande Fratello Vip: 'Schiette!' - NazzarenoMi : RT @anthos555: Ma questo idiota chi è? Un morto di fame che crede di essere un vip..... - Paolo64457153 : Ma chi è sta gente? Grande Fratello 'VIP'? Dubito. #gfvip - marialetiziama9 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Sono curioso di sapere chi sono questi politici o vip che hanno il Green pass falso. Magari sono gli stessi che pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip chi

L'ex gieffina, che proprio al GFaveva riallacciato i rapporti con il padre , rassicura di ... " Sono molto arrabbiata conusa queste terminologie, non ci si può permettere di usare dei termini ...AMEDEO GORIA/ "Io e Ainett al GF? Mi sono ricomposto, sono stato esuberante" Ma Guenda Goria se l'è presa anche conha attaccato il padre: " Ho letto accuse gravissime, ho sentito parlare di ...Grandi Sorelle, chi sono le due nuove opinioniste del popolo del Grande Fratello Vip 2021? Signorini le presenta questa sera in diretta ...GF Vip, Alex Belli delude Katia Ricciarelli per averle dato dell'ottusa. Lei: "Non lo posso accettare da te" Katia Ricciarelli una delle concorrenti del ...